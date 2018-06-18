"Шанс": новый парашют "Ростеха" позволит эвакуироваться из высотных зданий

Сегодня, 05:30 \\ Техно

Система раскрывается в воздухе самостоятельно и не требует от носителя особых усилий. Её презентовали 26 июля во Владимирской области на аэродроме Киржач.

 Разработчики создали новый парашют специально для случаев, когда нужно экстренно покинуть высотное здание. "Шанс" рассчитан на эвакуацию со сверхмалой высоты - минимум 30 метров. Это значит, что конструкция позволит человеку спастись прыжком не только с огромных небоскребов, но и с крыши обычной девятиэтажки. При этом "Шанс" способен выдержать до 120 килограммов.

Руководство "Ростеха" намерено запустить серийное производство новых парашютов. Однако сроки появления изделия на рынке пока неизвестны, как и его цена. Сотрудники холдинга "Технодинамика" предполагают, что "Шансы" захотят купить организации, работающие в именно высотных зданиях. Вероятно, создавать парашюты будут во Владимирской области, где "Ростех" накануне открыл завод специально для этих целей.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Компьютер по глазам сможет определить мертвого человека

 Программисты из Польши создали уникальный программный алгоритм, способный отличать глаз живого человека от глаза мертвеца. Радужка глаза у каждого человека уникальна. Многие банковские системы...

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Через 10 лет москвичи будут ездить только на электробусах

 Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, выступил на Международном совете, который...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Паук поселился под экраном ноутбука iMac

 Пользователь видеохостинга YouTube опубликовал на своем канале видео, на котором...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ