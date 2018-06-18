"Шанс": новый парашют "Ростеха" позволит эвакуироваться из высотных зданий

Система раскрывается в воздухе самостоятельно и не требует от носителя особых усилий. Её презентовали 26 июля во Владимирской области на аэродроме Киржач.

Разработчики создали новый парашют специально для случаев, когда нужно экстренно покинуть высотное здание. "Шанс" рассчитан на эвакуацию со сверхмалой высоты - минимум 30 метров. Это значит, что конструкция позволит человеку спастись прыжком не только с огромных небоскребов, но и с крыши обычной девятиэтажки. При этом "Шанс" способен выдержать до 120 килограммов.

Руководство "Ростеха" намерено запустить серийное производство новых парашютов. Однако сроки появления изделия на рынке пока неизвестны, как и его цена. Сотрудники холдинга "Технодинамика" предполагают, что "Шансы" захотят купить организации, работающие в именно высотных зданиях. Вероятно, создавать парашюты будут во Владимирской области, где "Ростех" накануне открыл завод специально для этих целей.