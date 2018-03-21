Facebook удаляет аккаунты активистов

Представители властей Бразилии призывают Facebook ответить за то, что в социальной сети администрация удаляет аккаунты различных активистов.

На ответ за свои действия бразильцы дали представителям сайта несколько дней. В Facebook удалили аккаунты 87 пользователей и 196 сообществ, за которыми следили почти полмиллиона людей. Это связанно с тем, что владельцы этих страниц были активисты движения, которое три года назад призывали народ Бразилии к импичменту экс-президента страны.

Представители сайта заявили, что их действия объясняются тем, что к выборам в Бразилии будут появляться недостоверные новости. Однако прокурор штата Гояс заявил, что в стране действуют законы о свободе слова, и действия администрации сайта им противоречат.

Время, которое прокурор бразильского штата дал представителям Facebook на ответ, уже истекает. Если в течение этого периода администрация не объяснит свой ход, то все закончится судебным разбирательством.