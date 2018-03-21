Facebook удаляет аккаунты активистов

Сегодня, 17:08 \\ Техно

Представители властей Бразилии призывают Facebook ответить за то, что в социальной сети администрация удаляет аккаунты различных активистов.

На ответ за свои действия бразильцы дали представителям сайта несколько дней. В Facebook удалили аккаунты 87 пользователей и 196 сообществ, за которыми следили почти полмиллиона людей. Это связанно с тем, что владельцы этих страниц были активисты движения, которое три года назад призывали народ Бразилии к импичменту экс-президента страны.

Представители сайта заявили, что их действия объясняются тем, что к выборам в Бразилии будут появляться недостоверные новости. Однако прокурор штата Гояс заявил, что в стране действуют законы о свободе слова, и действия администрации сайта им противоречат.

Время, которое прокурор бразильского штата дал представителям Facebook на ответ, уже истекает. Если в течение этого периода администрация не объяснит свой ход, то все закончится судебным разбирательством.

Поделиться новостью:
Автор - Алёна Иванова
Главное за неделю

Samsung "затроллила" Apple в серии рекламных роликов

 Южнокорейская компания Samsung работает в сфере производства смартфонов уже долгое время, но обогнать продажи Apple ей так и не удалось. В ответ на это американское подразделение компании выпустило...

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

В Сколково заявили, что скоро любой россиянин сможет создать 3D модель своего тела

 В скором времени в инновационном российском комплексе «Сколково» начнут изготовлять 3D...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Компьютер по глазам сможет определить мертвого человека

 Программисты из Польши создали уникальный программный алгоритм, способный отличать глаз...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ