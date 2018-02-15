Глава Mozilla пожаловался на махинации со стороны Google в YouTube

Причина в том, что сбои при работе видеохостинга отсутствуют исключительно в браузере Google Chrome.

Устаревшая версия теневого API является основой YouTube. Другие браузеры, включая и Mozilla, с поддержкой такой системы не работают, а потому происходит задержка при загрузке видео минимум в 5 секунд. Ряд специалистов отмечают, что таким образом Google может намеренно побуждать пользователей заходить на видеохостинг именно через Chrome. Поддерживает такую версию и глава Mozilla Крис Петерсон. По словам исполнительного директора компании, это настоящая махинация со стороны Google. Теоретически, за подобные жалобы фирму может ожидать новый судебный процесс.

Совсем недавно постановлением Еврокомиссии Google получил миллиардный штраф за принуждение обязательно предустанавливать его сервисы производителям смартфонов на Android. Новые возмущения могут вылиться в подобную ситуацию. Однако пока выход у пользователей Mozilla и других браузеров есть – пользоваться устаревшей версией YouTube или сделать загрузку специального расширения. Новый дизайн из-за такого исчезнет, как и тёмная тема, однако, с другой стороны, скорость полностью повысится до уровня той, что и в Chrome. Представители Google пока предпочли не отвечать на предъявленные им обвинения.