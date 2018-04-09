Новый патент Microsoft может стать началом выпуска гибких смартфонов

Сегодня, 16:03 \\ Техно

После долгих разработок американская компания готова выпустить революционные смартфоны с выдвижным экраном, который удваивает размер устройства.

Первую заявку на патент гибких смартфонов компания Microsoft подала в начале 2016. Новые эскизы на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США показывают строение устройства. Пользователи смогут увеличить гибкий экран вдвое, а также получить дополнительную защиту от повреждений. В описании сказано, что технология может использоваться в различных портативных электронных устройствах, включая смартфоны и планшеты. Гибкий экран может стать альтернативой электронных браслетов

Мобильный телефон с гибким дисплеем можно использовать в качестве стандартного устройства. По надобности пользователь сможет увеличить поверхность дисплея для чтения книг, просмотра карт, редактирования документов или игр. Эксперты уверены, что технология не скоро будет доступна на рынке, так как ей требуются доработки. Компания LG уже выпустила собственные изогнутые смартфоны G Flex и G Flex 2. Устройства оказались невостребованными на рынке.

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Автор - Пушкинская Евгения
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