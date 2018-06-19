Нейросеть поможет определить удобное время для обновления Windows 10

Компания Microsoft решила помешать операционной системе самовольно прерывать работу пользователя. Об этом сообщает ресурс Windows Insider.

Множество людей столкнулись с дискомфортом из-за принудительного обновления Windows 10. В настоящее время система самостоятельно перезагружается для установки необходимого ПО. Порой этот процесс занимает несколько часов. Если его вовремя не остановить - пользователь рискует потерять уйму времени, ожидая завершения и возможности вернуться к работе с компьютером.

Microsoft стремится наладить обновление в удобное время. Его поможет определить специальная нейросеть, анализирующая активность пользователя. Машинные алгоритмы будут использовать собранными данными и предсказывать, насколько компьютер оставили без внимания. Подгадав удобный момент, система запустит обновление и проведет все необходимые операции.

Разработчики уже проверяет свою обучающуюся технологию на практике. Предварительная сборка Windows 10 под номером 17723 отправлена для закрытого тестирования по программе Insider Preview. Microsoft обещает вскоре выпустить свою нейросеть для широкой аудитории и постоянно обновлять её через "облако".