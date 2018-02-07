До осени в "Ласточках" Москва-Тверь организуют бесплатный Wi-Fi

Скоро пассажиры скоростных поездов смогут коротать время поездки в Интернете. Об этом рассказали сотрудники Московско-Тверской пригородной компании.

Работники намерены установить беспроводное соединение во всех "Ласточках" Москва-Тверь ещё до начала осени. На составы с бесплатным сигналом Wi-Fi укажет специальный информационный стикер.

Любой обладатель билет сможет получить получить доступ к Интернету через систему Lastochka.center. Для этого необходимо будет указать телефонный номер, на который вскоре вышлют SMS-сообщение с кодом авторизации. Сейчас специалисты устанавливают соответствующее программное обеспечение.

Представители МТПК предупреждают, что на скорость загрузки повлияет качество мобильной сети. Из-за этого на некоторых участках пути сигнал в "Ласточках" может слабеть.