До осени в "Ласточках" Москва-Тверь организуют бесплатный Wi-Fi

Сегодня, 13:48 \\ Техно

Скоро пассажиры скоростных поездов смогут коротать время поездки в Интернете. Об этом рассказали сотрудники Московско-Тверской пригородной компании.

 Работники намерены установить беспроводное соединение во всех "Ласточках" Москва-Тверь ещё до начала осени. На составы с бесплатным сигналом Wi-Fi укажет специальный информационный стикер.

Любой обладатель билет сможет получить получить доступ к Интернету через систему Lastochka.center. Для этого необходимо будет указать телефонный номер, на который вскоре вышлют SMS-сообщение с кодом авторизации. Сейчас специалисты устанавливают соответствующее программное обеспечение.

Представители МТПК предупреждают, что на скорость загрузки повлияет качество мобильной сети. Из-за этого на некоторых участках пути сигнал в "Ласточках" может слабеть.

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Автор - Александр Лубяной
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