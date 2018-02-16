«ВКонтакте» обновили дизайн сообществ

В социальной сети «ВКонтакте» вышло очередное обновление. Оно пришлось по вкусу многим подписчикам популярных сообществ.

В первую очередь, оно было нацелено на работу с компаниями и организациями, продвигающими свой товар через платформу «ВКонтакте». Благодаря рекламе продукции пользователи соцсети могли находить что-то под своё предпочтение. Теперь же, при входе на страницу компании можно увидеть и адрес на прикреплённой «Яндекс.Карте».

Но появилось также и другое обновление, связанное с дизайном сообществ «ВКонтакте». Правый блок информации получил минималистический визуальный окрас, поменялись шрифты и сведения, которые первыми бросаются в глаза пользователю. Пункты «статистика», «комментарии», «управление сообществом» и «сообщения» теперь выводятся на главную страницу. Раньше они находились в разделе «управление», поэтому ключевые функции часто были редко используемы среди владельцев сообществ и публичных страниц. Разработчики акцентировали внимание на том, что изменения помогут лучше продвигать товары, следить, какая тематика сообщества больше нравится подписчикам и чего лучше избегать при публикациях.