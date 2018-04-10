Аналитики назвали самое надёжное и самое уязвимое приложение для заказа еды

Сегодня, 11:29 \\ Техно

Специалисты российской телекоммуникационной компании провели исследование, с целью выявить самую надёжную сеть питания для заказа еды, и самую уязвимую. Проверяли приложения известных общепитов, которые чаще всего скачивают в Play Маркете и App Store. Всего в ходе исследования проверили 16 приложений, шестнадцати сетей заведений общественного питания.

 Сразу можно сделать вывод, что приложения, разработанные для операционной системе iOS более уязвимы для взлома, в сравнении с приложениями для Android. Эксперты это обуславливают тем, что система защищённости от проникновений Android более слабая, нежели другие, поэтому разработчики уделяют большее количество времени вопросам защиты. Так самым трудно взламываемым приложением признали «Black Star Burger», «Pizza Hut» и «KFC». Эксперты оценили надёжность приложений в 4,1 балл. Антилидером стал «McDonald’s». Его безопасность едва набрала 0,3 балла. Угроза состоит в том, что взломав систему безопасности приложения, хакеры получат доступ ко всем клиентам компании, а затем к их личным данным и возможно получать сведенья банковских карт. Интернет безопасность важный вопрос современного мира. Так пользователь, заказавший бургер, может лишиться всех сбережений с платёжной системы.

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Автор - Валерия Лисичкина
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