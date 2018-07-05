Avito внедрил услуги по поиску туров и билетов на самолеты

В рамках пилотного проекта интернет-ресурс объединил усилия с сервисами Aviasales и Level Travel. Он получил название и собственный домен avitotravel.ru.

Новый сервис зарегистрирован на организацию Avito Holding AB. Она внедрила новые услуги на свой сайт около недели назад в рамках закрытого тестирования. Согласно планам разработчиков, Аvitotravel станет доступным для всех желающих в августе.

Aviasales предоставляет партнерам собственную поисковую систему. Сервис будет получать от Avito дополнительный клиентский трафик, который может помочь ему укрепить позиции на рынке услуг. Ту же возможность использует сервис Level Travel, подбирающий подходящие туристические туры и отели. В первом случае комиссия составляет 2%, а во втором - около 6%.

Глава Avito по развитию бизнеса Николай Петров в беседе с журналистом "КорреспондентЪ" отметил интерес компании к развитию нового сегмента. Эксперты заметили в России повышение спроса на внешний и внутренний туризм. В связи с широкой аудиторией сайта, около 19 миллионов человек за июнь, руководство решило предложить пользователям новые услуги. Они ожидают, что настроенные на незначительную покупку клиенты могут использовать возможность и спланировать путешествие.