Иностранные интернет-магазины одежды прекращают деятельность в России

Немецкие магазины «Quelle» и «Otto» прекращают деятельность на территории России. На официальном сайте интернет-магазина «Quelle» появилась информация о том, что сервис больше не принимает заказы, «Otto» завершил приём заказов 17 июля.

Однако сообщается, что клиенты, сделавшие покупку до закрытия, но не успевшие её получить, не останутся без товара, всё принятые заказы доставят в обещанные сроки. Известно, что интернет-магазины прекратят работу на территории всех стран, кроме Германии и других стран, говорящих на немецком языке. По словам главы компании, эти магазины изначально создавались для ограниченного количества стран, и сейчас они будут обслуживать только их. Но другие популярные бренды компании, такие как «Bonprix», «Witt» и «eSolutions», продолжают работать для российских потребителей. Вышеперечисленные магазины специализируется на производстве одежды. Компания «Otto Group», в состав которой входят интернет-магазины, сотрудничает с россиянами с 90-х годов. Доход компании за 2017-2018 год превысила 7,7 миллиарда евро.