«Робот для семьи»: разработчики приостановили работу над Kuri

С самого начала робот позиционировался, как член семьи. Разработчики уверены, что такая разработка станет для людей «умным питомцем» и сможет быть популярной.

Калифорнийская компания в Редвуд-Сити уверяет, что разработка продолжится через некоторое время. На данный момент работа над роботом прекращена, но дальнейшая судьба проекта оговорена. Революционная прототип для семьи был представлен на выставке CES 2017. Компания-гигант Bosch заинтересовалась проектом и стала спонсором, а также должна была стать производителем.

Небольшие размеры робота обеспечивают ему мобильность и удобство в транспортировке. Кроме того, ноу-хау сможет похвастаться тем, что не даст хозяину заскучать. «Идеальный робот для семьи, практичный и удобный, ждём старта продаж», - пишет один из пользователей. Kuri сможет спеть, станцевать, а также будет отличным охранником, так как сиреной отпугнёт воров и сообщил о незаконном проникновении в полицию.