Netflix добавит более 100 новых аватарок в приложение и веб-версию своего сайта

Компания Netflix позволит поклонникам своих шоу проявить волю и наиболее ярко выразить себя при помощи новых аватарок.

Netflix давно использует систему галереи, содержащей изображения главных героев культовых шоу производства компании. Теперь таких изображений станет больше. Однако компания не спешит удалять старые образцы, поэтому если кто-то хочет быть известным в мобильном приложении или на веб-версии сайта под изображением нарисованного усатого мужичка или других «анонимов», Netflix не станет возражать.

Перемены ждут любителей яркого самовыражения. Эксперты считают, а Netflix подтверждает, что такие обновления проводятся исключительно для привлечения зрителей. Возможность выбирать аватарки с изображением любимых героев Netflix среди более 100 вариантов позволяет компании быть уверенной, что зрителя привлечёт и сам сайт, что позволит успешно продвигать свой контент.