Специалисты: Honor Play станет самым дешёвым смартфоном на Kirin 970

В июне в Китае анонсировали выход Honor Play, который должен стать бюджетной альтернативой для игр. Ожидается, что гаджет на Kirin 970 составит конкуренцию смартфонам на Snapdragon 845 от Asus, Razer и Xiaomi.

6 августа будет сделано официальное представление гаджета, но в Сети уже есть достаточно данных о модели. ЖК-дисплей смартфона формата 19,5: 9 появится с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Соотношение экрана к корпусу составит 83%. Безрамочный дизайн включает «монобровь», где будет расположена фронтальная камера на 16 МП. Высокую производительность устройства обеспечит процессор Kirin 970, в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Будет доступно 64 ГБ внешней памяти. Ожидается, что в Honor Play представлена технология GPU, которая покажет высокие результаты во время игр. Специалисты сообщают, что в смартфоне имеется аккумулятор емкостью 3750 мАч, а также ОС Android 8.1 Oreo с EMUI 8.1 .

Пока неизвестны точные цены на рынке, однако в Китае смартфон доступен за 295 долларов США. Считается, что новый гаджет от Honor станет самым дешевым смартфоном на Kirin 970.