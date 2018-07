SpaceX снова запустила ракету Falcon-9 со спутником связи

На этот раз многоразовый носитель доставляет на орбиту космические аппараты Iridium-7. Компания отчитывается об операции на своем сайте и странице в Twitter.

SpaceX снова выводит в космос спутники, обеспечивающие жителей земли телекоммуникационной связью. На этот раз инженеры разместили на борту 10 единиц Iridium-7.

Falcon-9 стартовала в 14:39 по московскому времени с космодрома Вандерберг, расположенного в Калифорнии. Пресс-служба SpaceX пожаловалась на сложные погодные условия. Но вопреки им, первая ступень ракетного ускорителя успешно приземлилась на платформу "Just Read the Instructions" - "Просто читайте инструкции".

Всего три дня назад компания Илона Маска отправила на орбиту спутник Telstar 19 Vantage канадского производства. Здесь инженеры снова продемонстрировали специфическое чувство юмора, назвав плавучую платформу "Of Course I Still Love You" - "Конечно, я всё ещё люблю тебя".