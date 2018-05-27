Компьютер по глазам сможет определить мертвого человека

Программисты из Польши создали уникальный программный алгоритм, способный отличать глаз живого человека от глаза мертвеца. Радужка глаза у каждого человека уникальна. Многие банковские системы используют сканирование глаза для идентификации личности. Это намного удобнее в сравнении с использованием отпечатка пальца, так как пройти сканирование можно удалённо, воспользовавшись фото или видео съёмкой.

В Соединённых Штатах уже известно, что злоумышленники пользовались отпечатками погибших для завладения их телефонами, так что случаи идентификации по глазам мертвых не исключены. При тестировании алгоритма использовались снимки 273 человек: 256 живых, и 17 мёртвых. Для чистоты эксперимента фотографии были сделаны одной камерой. Изначально программа определяла умерших, по попавшим на фотографию, частям устройства для держания глаза открытым. Из-за этого фотографии обрезали, оставив только радужку глаза. Эксперимент показал, что алгоритм работает верно, в 99%. Алгоритм ошибался только в случае, если смерть произошла менее пяти часов назад, за это время ещё не появились признаки смерти. В будущем благодаря алгоритму, процесс идентификации по радужке глаз, станет более надёжным, так что уже ряд банков заявил о желании приобрести новую программу.