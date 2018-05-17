Паук поселился под экраном ноутбука iMac

Пользователь видеохостинга YouTube опубликовал на своем канале видео, на котором крохотный паук лазит под защитным стеклом ноутбука iMac. Предположительно, насекомое пробралось внутрь устройства через вентиляционное отверстие в корпусе.



Тимоти Бьюкенен запечатлел паука, лазящего внутри экрана ноутбука. В комментариях к происходящему мужчина сказал, что не знает, как выгнать насекомое из-под стекла компьютера.

Незваный гость забрался в полость между матрицей и защитным стеклом ноутбука. Паук резво бегает по экрану компьютера, отвлекая владельца устройства.



Пользователи Сети бурно отреагировали на ролик Тимоти. Владельцу компьютера посоветовали присоединить трубку пылесоса к устройству, чтобы достать оттуда незваного гостя. Некоторые юзеры иронично отметили то, что паук обладает повышенным интеллектом, поскольку выбрал ноутбук Apple, а не аппарат с «глючной» Windows.