Эксперты разрабатывают приложение, оценивающее искусственный интеллект смартфона

Искусственный интеллект уже давно не кажется чем-то из разряда научной фантастики и с каждым днём всё больше входит в жизнь человека. Однако оценить его работу не всегда оказывается легким делом.

Эксперты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха пытается понять, как можно улучшить искусственный интеллект на мобильных устройствах. Правильная оценка может помочь разработчикам программного обеспечения или процессоров. Это может значительно упростить темпы развития искусственного интеллекта, а также позволит акцентировать внимание на главных проблемах.

Оценивающее приложение AI Benchmark доступно для скачивания в Google Play для Android версии 4.1 или выше. После установки программа покажет, насколько работоспособен искусственный интеллект на телефоне в виде числа. Основой для оценки станет то, насколько качественно смартфон распознаёт лица и изображения, сегментирует и улучшает снимки, а также ряд других функций. При этом разработчики хотят сделать систему достаточно качественной, чтобы она стала общепринятой.