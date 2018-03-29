Через 10 лет москвичи будут ездить только на электробусах

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, выступил на Международном совете, который посвящён транспортным вопросам. В своём докладе Ликсутов отметил, что к 2030 года москвичи будут пользоваться только электрическими автобусами. Первая партия электробусов начнёт функционировать в столице уже в этом году.

В последующие годы, начиная через три года, правительство столицы будет закупать по 300 единиц техники каждый год. По словам заместителя главы столицы, для полного отказа от устаревших автобусов потребуется время от 7 до 10 лет. Новые электрические автобусы смогут за раз перевозить более 85 пассажиров, кроме этого, салон оборудуют местами для зарядки смартфонов, устройствами для предоставления беспроводного Интернет соединения, видеонаблюдением и системой климатического контроля. Электробусы будут заряжать на конечных станциях по окончанию рабочей смены, или в случае необходимости. Транспорт полноценно функционирует при температурах от +40 до -40 градусов Цельсия. На приобретение электрических автобусов выделено около 6,5 миллиарда рублей.