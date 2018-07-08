Нейросеть научили определять токсичность разговора

Американские исследователи научили искусственный интеллект распознавать вежливую переписку и оскорбительную. Для обучения нейросети ученые выбрали базу данных Wikipedia Talk pages.



Данная платформа создана для редакторов статей, обсуждающих оценку информации. На базе этого сервиса исследователи решили обучить ИИ определять тон сообщений. Эксперты отобрали 1 270 диалогов, содержащих вежливые фразы. После этого нейросеть «напичкали» грубыми выражениями. Таким образом, ИИ научился расценивать фразы «спасибо за помощь» или «пожалуйста, найди источники к этой правке» как вежливые. Примером грубых выражений стали реплики типа «твои источники не имеют значения». Также разработчики заметили, чтобольшинство диалогов, начинающихся с местоимения «ты», заканчивались язвительными высказываниями.

Один из участников исследования Кристиан Данеску-Никулеску-Мизил сообщил, что данная процедура поможет модераторам сайтов перенаправлять внимание в нужное русло. На данном этапе человек распознает токсичность беседы лучше, чем машина. Однако специалисты надеются усовершенствовать навык ИИ определять тон разговора.