Война с клонами: Twitter блокирует аккаунты под именем Илона Маска

Таким образом руководство социальной сети пресекает новый вид мошенничества. О нем узнали журналисты американского издания The Verge.

Администраторы начали масштабную войну с клонами известного предпринимателя Илона Маска. Поводом для активных действий стали действия ряда мошенников, которые создавали аккаунты под именем основателя компаний Tesla и SpaceX. Сделав страницы очень похожими на оригинал, злоумышленники предлагали пользователям Twitter бесплатные биткоины и обманывали те, кто поверил авторитету Илона Маска.

Теперь сотрудники социальной сети попросту блокирует новые аккаунты, созданные от лица Илона Маска. Та же участь касается пользователей, которые решили сменить себе имя на "Илон Маск". В последнем случае Twitter отправляет на привязанный электронный ящик письмо с требованием подтвердить свои персональные данные документами. Если человек окажется не виртуальным клоном, а просто полным тезкой Илона Маска - его профиль сразу же разблокируют.