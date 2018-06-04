Помещается в карман: ученые разработали сверхгибкую ИИ-клавиатуру за 1 доллар

Физики из Южной Кореи разработали уникальную технологию, при помощи которой воссоздали популярной устройство ввода. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Прежде всего сотрудники университетов Седжон и Кьюнгпук создали мягкий и сверхгибкий материал на основе силиконовой резины. В него встроили ряд сенсоров из углеродных нанотрубок, чувствительных к нажатиям. Полученную клавиатуру можно абсолютно безвредно сжать в комок, который помещается в карман рюкзака, куртки или другой одежды. За такие возможности владельцам придется отдать примерно 1 доллар.

Профессор Сон Ки Сон отметил, что их устройство работает по другому принципу, нежели большинство современных конкурентов. Кроме высокой гибкости, в клавиатуре задействована нейросеть. Алгоритмы учатся распознавать запросы владельца, его скорость ввода данных, силу нажатия на условные квадраты-клавиши и даже геолокацию. Со временем ИИ-клавиатура будет блокировать доступ чужим людям. При всех технологических достоинствах, производство революционного гаджета не требует значительных средств. Однако разработчики предполагают, что их проект опережает свое время и будет востребован лишь через десяток лет.