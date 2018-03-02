Фонд «Система» объявил конкурс: $1 млн. за разработку технологии поиска людей

Благотворительный фонд «Система» ищет разработчиков, с необычным подходом к работе. У изобретателей будет возможность не только прославиться и получить хорошее вознаграждение, но и помочь спасти тысячи жизней. В России ежегодно теряются более 60 тысяч человек. Большинство из них дети.

Особо сложно проводить поиски в лесном и горном массивах. На данный момент самым эффективным способом является поиск по мобильному устройству, даже если устройство находится в выключенном состоянии, есть шанс найти пропавшего по сигналу. Стоит отметить, что современный человек редко выходит из дома без гаджета, но часто в экстремальных ситуациях телефон теряется или разбивается. Также в поисково-спасательных операциях часто используют авиационные устройства для визуального наблюдения, но стоит понимать, что человека тяжело распознать при обследовании большой территории, особенно если поиски проходят в тёмное время суток, а ночью наиболее сложно выжить в лесу, к тому же возможно потерявшемуся человеку нужна срочная медицинская помощь. Поэтому изобретателям предстоит нелегкая задача: необходимо разработать новое технологическое решение поиска людей. При этом устройство должно находить человека вне зависимости от погодных условий и времени суток, учитывать то, что может не быть мобильной связи и интернет соединение, к тому же есть необходимость долгой работы без подзарядки. Кроме этого, устройство должно быть недорогим, чтобы его можно было производить массово. Часть вознаграждения победитель может потратить на доработку своего проекта. Организаторы конкурса утверждают, что это единственный способ получить достойную технологию, так как мало кто из изобретателей занимается подобными проектами, потом что такие заказы не пользуются особым спросом.