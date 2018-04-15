iPhone получит съемный объектив для лучшего качества фото

Компания Apple представит съемный объектив для iPhone. Учреждение запатентовало данную разработку, позволяющую повысить производительность камеры смартфона.

О приобретении патента сообщили в ведомстве AppleInsider. «Яблочная» компания намерена таким способом улучшить производительность девайсов.

Ожидается, что съемный объектив будет крепиться на смартфон с помощью магнита и потребует установки специального ПО для полной синхронизации. С помощью новинки качество фото и видео, сделанных на гаджет, улучшится в несколько раз. Также разработка поможет проанализировать кадр для того, чтобы подобрать необходимые параметры съемки.

Ожидается, что съемный объектив выйдет в следующем году. Некоторые пользователи заметили, что Apple украла данную технологию у компании Sony. Отдельный объектив для SONY Xperia Z1 поступил в продажу еще в прошлом году.