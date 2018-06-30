Камчатские студенты создали технологию для защиты кораблей от коррозии

Устройство, разработанное студентами Камчатского государственного технического университета, измеряет протекторную защиту судов и определяет, не пора ли ее обновить. Технология в 30 раз дешевле, чем ее аналоги на мировом рынке.

Камчатские студенты создали технологию, которая поможет владельцам кораблей экономить деньги и защищать свои суда от коррозии. Разработчики уже запатентовали созданное ими устройство. Оно гораздо дешевле уже созданных и представленных аналогов. При помощи устройства владелец судна может определить, не износилась ли протекторная защита его корабля. Система показывает, нужно ли обновлять защитную оболочку.

Протектор является прослойкой, которая защищает корабль от воды. Специальное покрытие имеет в составе вещества, которые со временем растворяются и образовывают некую защитную пленку. Когда вещества заканчиваются, протекторное покрытие изнашивается – его стоит менять. Однако, определить степень износа протектора довольно сложно и затратно. Следить за защитой судна крайне важно, ведь коррозия является одной из основных причин износа корабля.

Помимо толщины протекторной зашиты, устройство студентов может измерять толщину корпуса и определять риски возникновения пробоин. О разработке камчатских студентов рассказал Олег Белов, который является координатором проекта по созданию устройства и исполняет обязанности завкафедрой электрооборудования судов университета.