Детей научат программированию с помощью волшебной палочки

Британский стартап Kano показал набор, обучающий детей программированию при помощи волшебной палочки Гарри Поттера и специального ПО. Алгоритм работы устройства продемонстрирован разработчиками компании.



Главной целью набора является обучение языку программирования jаvascript. В него входит «волшебная» палочка, работающая при помощи специального программного обеспечения, установленного на компьютер или планшет.

В курс обучения входят 70 заданий. Детям предоставлены различные заклинания из волшебной истории о Гарри Поттере. На самом деле ученикам необходимо перетаскивать программные коды с одной части экрана в другой.



Устройство поступит в продажу с октября текущего года. Его стоимость достигнет 99 долларов за один набор. Цена других наборов составит 30долларов.

Разработчики используют историю о Гарри Поттере для высокой эффективности разработок. Ранее вышла мобильная ролевая игра, основанная на событиях книг.