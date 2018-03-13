Caviar показала "библейские" iPhone X‍ линейки "Яблоко соблазна"

Выпуск смартфонов в драгоценных корпусах от ювелиров компании состоит из четырех моделей, один из которых посвящен Адаму, второй - Еве, третий - Змею-искусителю, а четвертый объединяет все эти фигуры.

Крупная российская компания-разработчик Caviar показала новую коллекцию iPhone X‍, которую оснастила драгоценными корпусами из натуральной кожи и золота. Данная линейка названа "Яблоко соблазна", и идея ее возникновения взята из библейской тематики.

Дело в том, что каждый из корпусов, как упоминалось в самом начале, представляет определенного персонажа из древней книги. Все они различаются по цветам и обрамлению, а один вообще имеет на задней панели крохотный аналог полотна Лукаса Кранаха "Адам и Ева".

Представитель Caviar рассказал, почему был выбран именно такой стиль дизайна. По его мнению, все люди соблазняются неизведанным, и это делает их жизнь ярче. Тем не менее, согласно настоящему библейскому сюжету, после того, как Адам и Ева съели запретный плод, они перестали быть совершенными и стали смертными.