iPhone не получит быструю зарядку

Смартфоны компании Apple не поддержат быструю зарядку других производителей. Это доставит неудобства новому поколению iPhone.

«Яблочные» гаджеты 2018 года не будут совместимы с быстрой зарядкой, изготовленной несертифицированными производителями. Смартфоны Apple откажутся от адаптеров сторонних компаний, несмотря на распространенность разъема USB-C. С ним девайс сможет заряжаться с мощностью 2,5 ватт. Однако этот показатель свидетельствует о медленной зарядке, по сравнению с новым поколением iPhone.

Целью ограничения стало беспокойство компании за безопасность гаджетов, поскольку существует путь взлома мобильного устройства с помощью USB-кабеля. Сложность заключается в том, что поначалу приобретение «родной» быстрой зарядки будет невозможным. В случае поломки аксессуара, у владельца «яблочного» гаджета возникнут проблемы.