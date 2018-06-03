В Китае поступят в продажу детские "умные" часы Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3

С сегодняшнего дня в Китае можно будет найти не только взрослые, но и детские "умные" часы. Компания Xiaomi выпускает новую продукцию.

Специалисты указывают, что по своим внутренним характеристикам Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3 могут опередить любых своих предшественников. Гаджет оснащен AMOLED экраном, диагональ которого составляет 1, 41 дюйма. Примерная цена будет колебаться в районе 90 долларов. Устройство обладает надежной защитой от повреждений благодаря специальному стеклу Corning Gorilla Glass 3. На часах предусмотрена даже камера.

Уникальность их, как объясняют эксперты, обусловливается тем, что они поддерживают работу в мобильных сетях 4G/LTE, а также в беспроводных сетях Wi-Fi. Часы даже обладают навигационной системой GPS. Этой функции благодарны многие родители. Ведь теперь они смогут спокойно следить за местонахождением ребенка. Часы смогут использоваться и в обучающих целях, например, с помощью камеры работает приложение для распознавания вида растений.

Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Xiaomi представила новую прошивку. Благодаря ей на смартфоне появилась функция, которой так не хватало многим пользователям. Люди жаловались на постоянную вибрацию в случае непринятия вызова. Однако теперь есть возможность удаленно отключать сигнал.