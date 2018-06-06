Колонка Apple HomePod получит несколько неожиданных, но полезных функций

Apple заявили о совершенствовании смарт-колонки. По словам разработчиков, в них появится новый функционал, с помощью которого можно будет совершать голосовые звонки.

Именно такая опция появится в ОС iOS 12. Создатели сделают возможным осуществление голосовых вызовов прямо с колонки HomePod. Устройство сможет осуществлять звонки на мобильные и стационарные телефоны. Для того чтобы это сделать, нужно будет обратиться к голосовому помощнику, продиктовав номер или имя человека, которому пользователь намеревается звонить. Однако это имя должно быть предварительно внесено в записную книжку. Если владелец произносит номер, то его внесение в контакты не требуется.

Кроме вызовов, колонка сможет устанавливать несколько будильников, что также станет полезным нововведением для пользователей гаджетов. Отмечается, что информации о сроках выхода новых HomePod пока нет.

Напомним, ранее сообщалось об еще одной новинке в функционале техники Apple. Руководство заявляло, что совершенствование ждет голосового помощника. В мае компания подала патент на новую разработку, в соответствии с которой Siri сможет самостоятельно отвечать на звонки, если владелец телефона этого сделать не может. Предполагается, что голосовой помощник будет сообщать, по каким причинам хозяин смартфона не может подойти, куда направляется и другую информацию.