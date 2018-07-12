Sony представит смартфон с рекордной 48-мегапиксельной камерой

В ближайшее время Sony покажет смартфон с рекордной 48-мегапиксельной камерой. Стоимость топового гаджета пока держится в секрете.

Разработчики японской корпорации приняли решение оснастить новый девайс датчиком IMX586. Его особенность заключается в высоком разрешении сделанных фото и видео. Специалисты считают, что 48-мегапиксельная камера является рекордной, что сможет обеспечить высокий уровень продаж смартфона.

Размер пикселей, размещенных в датчике, составит 0,8 микрометра. В связи с этим разрешение фото и видео достигнет 8000х6000 точек. Еще одна особенность камеры – это скорость работы. Ожидается, что за одну секунду можно будет сделать 30 кадров.

Тестирование смартфона будет доступно в сентябре текущего года, однако гаджеты вступят в продажу не раньше 2019 года. Стоимость девайса пока не сообщается.