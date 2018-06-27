В Сети появились снимки смарфтона Tesla Quadra

Популярная американская компания Tesla, во главе с Илоном Маском, займется выпуском смартфонов. Снимки первого гаджета опубликованы журналистами зарубежного издания GizChina.

Слухи о выходе первого смартфона, созданного компанией по разработке электрокаров, появились в Сети не так давно, но не имели подтверждения. Сам Илон Маск никак не прокомментировал данную информацию. Однако на просторах Интернета появились фото девайса под названием Tesla Quadra. Смартфон создан по аналогии с iPhone X.

Известно лишь то, что диметр безрамочного экрана составит 6 дюймов, на задней панели расположится двойная вертикальная камера, а сбоку гаджета появится сканер отпечатка пальцев. Кроме этого, вверху экрана останется типичная для «яблочного» девайса «монобровь».

Остальные характеристики пока держатся в тайне. Дата выхода Tesla Quadra также не сообщается.