Google-переводчик начал предсказывать конец света

Пользователи тут же обвинили в абсурдных переводах различных призраков и демонов. Все же нашлось логичное объяснение, которое говорит о том, что люди могут сами предлагать варианты перевода, воспользовавшись кнопкой "Предложить исправление".

Как стало известно, Google-переводчик начал выдавать предсказания по поводу грядущего конца света. Это происходит после того, если обратиться к Google с просьбой перевести простые слова с редкого языка на русский или английский. Так, если 19 раз подряд ввести слово dog и попросить перевести его с маори, то Google выдает текст, в котором говорится о том, что близится Судный день, постепенно наступает конец света и скоро произойдет возвращение Иисуса. Этот же текст появляется, если переводить слово dog с маори на русский язык.

Странные тексты всплывают после того, если 25 раз ввести в поле перевода ag. Пользователи соцсетей тут же начали искать абсурдные сочетания, которые также приводят к странным предсказаниям от Google-переводчика.

Многие тут же сошлись во мнении, что странные предсказания дело рук всяких призраков и демонов. Другие сразу же опровергли эту теорию, отметив, что пользователи сами могут добавить варианты перевода, потому и появляются такие абсурдные тексты.