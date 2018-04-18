Samsung "затроллила" Apple в серии рекламных роликов

Южнокорейская компания Samsung работает в сфере производства смартфонов уже долгое время, но обогнать продажи Apple ей так и не удалось. В ответ на это американское подразделение компании выпустило серию рекламных роликов, «тролящих» производителя iPhone X.

Серия роликов состоит из трех видео, высмеивающих гаджет из-за переходников, батареи и камеры. Все три рекламы демонстрируют диалог консультанта «яблочной» продукции и покупателя.

В первом ролике продавец iPhone X предлагает покупателю приобрести несколько переходников, чему потребитель очень удивляется.

Второе видео демонстрирует диалог девушки и продавца-консультанта, в котором покупательница задается вопросом, почему девайс Apple не содержит функцию быстрой зарядки, в отличии от Samsung Galaxy S9.

Завершающий ролик серии демонстрирует спор покупателя и продавца по поводу камеры двух конкурирующих смартфонов. Финальной фразой последней части стали слова консультанта о том, что нужно верить сердцу, а не цифрам.