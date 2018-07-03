В Facebook пользователи увидят рекламу криптобиржи

Представители социальной сети Facebook сообщили о том, что теперь на сайте одобрена реклама популярной криптобиржи Coinbase.

Один из основателей Coinbase отметил, что очень гордится тем фактом, что их платформа стала практически первой, которая смогла пройти проверку социальной сети Facebook. Теперь благодаря подобной рекламе криптобиржа имеет возможность значительно повысить уровень количества своих клиентов.

Согласно статистике, в управлении Facebook каждый месяц оказываются примерно два миллиарда пользователей. Таким образом, у криптобиржи Coinbase появилось значительное преимущество над своими конкурентами в данной сфере.

К слову, недавно в Facebook действовал запрет на рекламные кампании услуг или продуктов, связанных с криптовалютами. Тогда это объяснялось тем, что руководство не имеет желания побуждать своих пользователей, чтобы они вкладывали деньги в непроверенные ресурсы. Однако спустя некоторое время этот запрет убрали и теперь на сайте пользователи могут видеть такую рекламу.