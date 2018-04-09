В Сколково заявили, что скоро любой россиянин сможет создать 3D модель своего тела

В скором времени в инновационном российском комплексе «Сколково» начнут изготовлять 3D копии жителей России. Партнёр научного центра компания «Texel» создала устройство, которое может сканировать людей и создавать 3D модели их тел.

Разработчики утверждают, что на протяжение прошлого года, 24 крупные компаний модной индустрии, были вынуждены закрыть сотни своих филиалов, это свидетельствует о том, что шоппинг в интернете вытесняет традиционный. Покупки в интернете имеют множество преимуществ, прежде всего ленивому современному пользователю не нужно выходить из дома, он может спокойно просмотреть фотографии всех товаров, к тому же, как правило, в интернете всегда дешевле, так как продавцу не нужно платить за аренду помещения. Ещё одним плюсом является, то, что потребитель может купить эксклюзивную вещь, которой нет в России, а полное описание товара, и отзывы, оставленные другими покупателями, помогут определить качественный ли товар. Единственной проблемой остаётся подбор размера. Новые технологии теперь решат эту проблему. Человеку достаточно один раз пройти процедуру сканирования, она займёт до 30 секунд, подождать одну минуту пока система создаст точную копию, и проблема подбора нужного размера одежды решена. К тому же использование специального приложения поможет подобрать пользователю правильный фасон, цвет и так далее. В дальнейшем разработчики планируют дать возможность пройти процедуру сканирования каждому желающему самостоятельно, используя свой смартфон. Однако 3D модели могут быть полезными и в более важных проектах. Например, их можно использовать в медицине, при изготовлении индивидуальных протезов.