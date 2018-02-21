Эксперты: Google не сможет применить квантовое шифрование

Дело в кибервзломщиках, атака которых была не учтена специалистами из Google.

Если удастся разработать алгоритм, по которому будет действовать квантовое шифрование, это станет настоящим прорывом в информационных технологиях всех видов. Однако есть ряд рисков, которые не позволят разработчикам его применить. По данным экспертов, в инфраструктуре, которая является защитой для цифровой сферы, способна появиться «брешь» - именно от квантового компьютера.

Слишком много мощнейших вычислительных «скачков», которые антивирусные программы просто не проконтролируют. С другой стороны, хакеры этим воспользуются. Потому хоть в Google и создали недавно компьютер, у которого квантовый объём – 72 кубита, эксперты сомневаются, что дело пойдёт дальше проверки. Необходимо не только развивать квантовые вычисления, но и всё остальное, чтобы в результате взаимодействия не было риска провала из-за проседания технологии.