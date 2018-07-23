Sony выпустила рекордное 48-Мп разрешение для камеры смартфонов

Компания Sony заявила о выпуске новой камеры для смартфонов, разрешение которой достигнет небывалых размеров. 48-мегапиксельная матрица IMX586 позволит делать более качественные снимки при сложных условиях.

Специалисты утверждают, что данный показатель на сегодняшний день является максимальным для мобильных устройств. Благодаря столь высокому разрешению станет возможно получать снимки очень высокого качества. Модуль будет совершать около 30 кадров в секунду.

Разработчики сообщают, что размер матрицы будет равен 1\2 дюйма с сенсором в 0,8 микрометра. Благодаря таким характеристикам изобретение позволит делать фотографии с разрешением примерно до 8000 × 6000 точек.

Продукция корпорации Sony всегда обоснованно заслуживала одобрение критиков на рынке, составляя отличную конкуренцию аналогичным устройствам. Так, ранее эксперты провели анализ и назвали лучшие гаджеты для отпуска. Среди них почетное место заняло устройство производства компании Sony. Им оказалась камера HDR-AS50/BC. По словам специалистов, устройство хорошо крепится к элементам одежды, благодаря чему очень удобно в использовании. К тому же, устройство позволяет делать неплохие снимки в неблагоприятном освещении.