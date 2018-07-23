В сентябре Samsung первые в мире micro-LED экраны

Южнокорейская компания Samsung сообщила о работе над новой разработкой. В соответствии с ней уже осенью разработчики планируют выпустить экраны на усовершенствованной технологии.

Об этом накануне сообщило руководство компании. Сначала Samsung намерены выпустить пробную партию. Если после внедрения маленьких партий товар оправдает ожидания и окажется востребованным, разработчики планируют внедрить новые разработки в массовое производство.

Сообщается, что телевизоры будут называться The Wall. Их технология будет основана на алгоритме micro-LED. Продукция уже с момента выпуска предназначена как для домашнего использования, таки для развлекательного применения.

Ранее была распространена информация о том, что товар поступит в продажу в конце лета, однако, руководство Samsung указывает на том, что сдвинуло на месяц ожидаемые сроки. Официальные представители компании подчеркивают также, что не хотели бы называть продукцию «телевизор». По их мнению, это больше походит на экран. The Wall в толщину не превышает 30 мм, а внешне имеет безрамочную конструкцию. Производители отмечают, что это сделано намеренно, поскольку таким образом, потребители смогут самостоятельно определять, какой размер экрана им нужен.

Напомним, ранее южнокорейская компания заявляла о выпуске флагмана с гибким экраном. Разработчики на прошлой неделе рассказали, что работают над новой технологией, которая позволит сгибать смартфон как бумажник. Представители организации называют устройство как гаджет с двумя экранами. Официальный выход в свет, по предварительным данным, состоится в 2019 году.