Выпуск OPPO F9 и F9 Pro состоится уже в августе

Китайские производители не перестают удивлять техническими новинками. Теперь компания OPPO Electronics готовится к выпуску смартфонов линейки F9 и F9 Pro.

Современный безрамочный дизайн придётся по вкусу любителям вытянутых флагманов. Именно к таковым относят OPPO F9 и F9 Pro. В продажу они поступят уже в конце августа. Эксперты акцентировали внимание на том, что разработчиков может ждать провал, потому что уже в сентябре Apple проведёт ключевую презентацию перед выпуском новой линейки iPhone. OPPO обещает, что новый флагман будет оснащён всеми ключевыми новинками, среди которых двойная задняя камера, мощная фронтальная и средства связи нового поколения – Bluetooth 4.0 и Wi-Fi с большей зоной покрытия.

В качестве «начинки» может выступать MediaTek Helio P60. Специалисты сообщают, что в базе слитой информации новые смартфоны значились с кодовым названием CPH 1823, CPH 1825, CPH 188. Таким образом, есть вероятность, что будет выпущена Lite версия OPPO F9.