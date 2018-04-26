"Сделай мне приятно": Смарт-колонка Amazon Alexa поможет пользователю в сексуальной жизни

Колонка будет проводить своеобразное медицинское исследование и будет помогать пользователям в лечении проблем сексуального плана. Кроме того, Amazon Alexa обзаведется еще одной приятной функцией.

СМИ сообщают о том, что при поддержке Минздрава Великобритании будет разработан новый софт для смарт-колонки Amazon Alexa, который значительно поможет пользователям в сексуальной жизни. Так, специалисты будут создавать ПО, которое поможет Amazon Alexa проводить своеобразное медобследование, поможет владельцу выбрать лекарства для поддержания интимного здоровья, а также сможет установить примерную дату смерти своего владельца.

Это еще не все, что может ожидать владельцев смарт-колонки Amazon Alexa. Так, обещается, что в скором времени может появиться такая функция, которая позволит управлять секс-игрушками производства Lovense. Для этого пользователю можно будет произнести фразу "Alexa, сделай мне приятно" и тут же удаленно включится сек-игрушка.