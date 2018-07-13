Эксперты назвали лучшие гаджеты для отпуска

Летом большинство людей покидают свои офисы и отправляются на заслуженный отдых. Специалисты рассказали, какие гаджеты для такой поездки подойдут больше всего.

Первое место в списке важных гаджетов занял личный смартфон. Это на самом деле справедливо. Ведь один только смартфон можно использовать в качестве нескольких приспособлений. В мобильном телефоне современного образца есть не только время с разными часовыми поясами, а также дополнения с прогнозами погоды, карты и путеводители, а так же функция фотосъемки.

К слову, среди гаджетов специалисты выбирают Huawei P20 Lite и Samsung Galaxy A6. Дело в том, что эти смартфоны имеют очень хорошую батарею, которая продержится долго без заряда. Также специалисты отметили квадрокоптер Pilotage Discovery FPV. С помощью такой техники с отпуска вы непременно привезете красочные кадры.

Если же ваш отдых будет очень активным или же даже экстремальным, то эксперты советуют взять в отпуск специальную камеру Sony HDR-AS50/BC. Она очень хорошо крепится к шлемам и другим элементам одежды. Также функции камеры позволяют делать неплохие снимки в неблагоприятном освещении.

Для полного набора необходимого специалисты советуют путешественникам приобрести беспроводные наушники, которые отличаются своим удобством. Также портативное устройство для заряда гаджетов окажется очень нужным в летней поездке.