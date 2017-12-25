Эксперты составили список необходимых в отпуске гаджетов

Современный отдых не обходится без техники. И иногда бывает сложно собрать в единый список все гаджеты, подходящие под конкретный вид отпуска.

В любом месте путешественнику не обойтись без смартфона. Универсальными помощниками станут Huawei P20 Lite или Samsung Galaxy A6 2018. Характеристики этих девайсов почти одинаковы, поэтому каждый может стать способом связи, навигатором, фотоаппаратом и другими полезными вещами. Без самой камеры также не обойтись. Экстремалям следует обратить внимание на Sony HDR-AS50/BC, которая справляется со всеми трудностями обычного смартфона. Также нужно не забыть приобрести для неё практичный чехол.

Не лишними в отпуске будут гарнитуры. Беспроводные наушники давно показали свою функциональность, а лучше всего это делает Sony. Большой компании следует запастись портативной колонкой. Их на рынке масса, потому выбирать их лучше под собственные требования. Не лишним будет и павербанк. Ещё лучше, когда последние два устройства объединены. Любители активного отдыха вряд ли отправятся в путь без трекера, а фотографы – без карты памяти. Не нужно забывать и о мелочах: защитных стёклах, чехлах и прочем.