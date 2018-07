В Costco приступили к продажам обновленной Microsoft Surface Go

Эксперты выяснили некоторые детали о новинке и рассказали, где и когда можно сделать предзаказ.

Новая версия обладает «оперативкой» в 4 Гб, при флэш-объеме в 128 Гб. При этом цена на нее такая же, как и на Microsoft Surface Go с 8 Гб оперативной памяти – 549 долларов. Завышенная цена обусловлена наличием новой черной клавиатуры Signature Type Cover, которая сразу подняла стоимость почти на 100 долларов. Учитывая то, что Costco являются сетью складов клубного типа, то у них есть и другие модели Microsoft Surface Go, но приобретать их имеют право только члены клуба. Впрочем, на Microsoft Surface Go можно сделать предзаказ и ждать будущих поступлений в других торговых сетях. Официальный релиз объявлен на 2 августа 2018 года.