Новая зарядка Samsung будет заряжать сразу два устройства

Южнокорейская компания Samsung сообщила об инновационной разработке. Какзаявляет руководство, создатели приступили к работе над новой технологией, которая позволит восстанавливать энергию на нескольких смартфонах одновременно.

Стало известно, что корпорация готовит к выпуску новые модели Galaxy Note 9 и умные часы Galaxy Watch. Однако одними гаджетами новинки не ограничатся. Вместе с ними руководство планирует добавить соответствующие аксессуары. Но все внимание приковано к усовершенствованной беспроводной зарядке, которая тоже будет выпущена наряду с новыми смартфонами. Зарядное устройство примечательно тем, что теперь сможет восполнять энергию сразу на нескольких гаджетах. Оно получила название Wireless Charger Duo.

Как сообщается, Wireless Charger Duo рассчитано как раз на одновременную зарядку Galaxy Note 9 и Galaxy Watch. Однако предполагается, что вместо них можно будет использовать и другие смартфоны.

Напомним, ранее руководство компании Samsung заявило о начале работы над разработкой новой усовершенствованной беспроводной зарядки, которая сможет заряжать гаджет по воздуху, то есть даже тогда, когда телефон находится в кармане у пользователя. Технологию разработчики запатентовали еще несколько лет назад, но приступили к работе только сейчас. О примерном времени внедрения в массовое производство пока не сообщается.