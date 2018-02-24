Учёные утверждают, что светофоров больше не будет. Новый способ регулирования движения избавит от пробок и сэкономит время

Американские учёные считают, что использование светофора это шаг в прошлое. К тому же, ожидание на перекрёстках занимает кучу времени. Тратить огромное количество времени ожидаю пока, загорится «твой цвет» слишком расточительное отношение к времени, что не позволительно в условиях современного мира. Интересно, что учёным уже давно удалось выяснить, что, в общем, человек тратить полгода жизни, пока ждёт разрешение светофора.

Научные деятели из университета Карнеги предлагают снести регулировщики дорожного движения, а вместо этого оборудовать бортовые компьютеры транспортных средств системой, которая будет устанавливать связь с рядом передвигающимися машинами, и давать распоряжение водителю: двигаться ему или остановиться. В новой системе решение принимает компьютер, что позволяет уменьшить действие пресловутого человеческого фактора, как следствие снизить значительное количество дорожных аварий. Помимо этого, новые возможности сэкономят автомобилисту до 30% времени, и избавят от ожидания в пробках.

Стоит отметить, что новая система не предусматривает наличие пешеходов на дороге, так как люди не имеют встроенные бортовые компьютеры, подобно автомобилям. Сейчас система ещё в разработке, учёные планирует использовать, то что большинство людей не выходят из дома без смартфона. Гаджеты можно использовать в качестве источника передаваемого сигнала, однако телефон способен разрядиться, что автоматически ставит под угрозу жизнь пешехода.