Снова новые возможности: в Instagram появилась функция, позволяющая видеть кто из пользователей онлайн

Приложение Instagram продолжает увеличивать количество доступных функций, и тем самым расширяет аудиторию. Изначально приложение создавалось исключительно для обмена фотографиями, сейчас Instagram - полноценная социальная сеть, которая ничуть не уступает конкурентам.

В последнее время можно всё чаще услышать фразу «Пиши мне в директ». Директ - это личные сообщения в Instagram, новая функция отчасти касается переписок в социальной сети. Для удобства пользователей разработчики добавили функцию, благодаря которой, пользователи видят, находится ли в данное время желаемый объект в сети. Онлайн юзер или нет, можно посмотреть в списке контактов. То, что инстаграмщик бороздит просторы сети можно узнать благодаря наличию зелёного кружочка на его главной фотографии. Стоит отметить, что отслеживать находится ли пользователь в сети, смогут только подписчики или те пользователи, которые уже вели беседу. К тому же люди, которые не хотят показывать, сколько времени они проводят у экрана смартфона, смогут отключить данную функцию. Также можно отключить возможность видеть тех, кто сейчас онлайн, это можно сделать для того, чтобы не обижаться, если собеседник долго не отвечает.

Тем временем популярная социальная сеть Facebook уже по традиции обвинила Instagram в том, что у них украли зелёный кружок, как и множество других функций. Представители Instagram ещё никак не прокомментировали предъявляемое им обвинение.