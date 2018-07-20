Исследование показало, что девушки выбирают парней с iPhone

Хотя флагманы от Samsung могут стоить столько же и ничем не уступать iPhone, техника от Apple всё ещё является показателем статуса и богатства.

Компания по продаже техники Decluttr провела исследование и выяснила, что 7 из 10 человек предпочитают строить отношения с теми, у кого есть дорогостоящий гаджет. Принято считать, что у владельцев iPhone хорошее материальное состояние. Некоторые уверены, что техника от Apple свидетельствует о хорошем вкусе и является выгодным финансовым вложением. Также было выяснено, что парни считают девушек с разбитым экраном телефона неряшливыми. В это время девушкам безразлично состояние гаджета партнёра. Более важную роль играет модель. Более старая версия, например, iPhone 4S, негативно сказывается на общее восприятие.

Decluttr заявляет, что любители «яблочной» техники намного больше зависят от своих гаджетов. Обладатели iPhone чаще фотографируются на телефон в зеркале и выкладывают это в соцсети, чтобы показать свой успех. Также часть пользователей может отменить встречу из-за желания больше времени провести в Сети. Неизвестно, как именно компания проводила исследование. Всего для участия было выбрано 1502 человека.