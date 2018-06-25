Эксперты прогнозируют крах WhatsApp и Google Maps‍

Специалисты уверены, что о Google Maps и WhatsApp скоро все забудут, как это произошло в США. А технологии перейдут в новую эпоху.

Эксперт в области инновация Джессика Экхольм заявила, что данные приложения сейчас находятся на пике своей популярности. И, как это всегда бывает, рано или поздно «бум» и массовое распространение со временем начнут падать и снижать обороты. Она уверяет, многие функции уже были взяты на вооружение и адаптированы либо в социальных сетях, либо в других новых приложениях.

Экхольм считает, что популярность Google Maps и WhatsApp обусловлена тем, что люди просто не хотят осваивать новое, довольствуясь тем, что есть и что их устраивает. И поскольку новые приложения, появляющиеся на рынке, уже не могут завоевывать нишу привычным путем, им приходится придумывать что-то оригинальное, переманивая пользователей к себе. Также поступают разработчики Google Maps и WhatsApp, «привязывая» к себе людей. Однако эксперт убеждена, что это не надолго.

Напомним, ранее эксперты сообщили об очень удобной функции в Google Maps, о которой пользователи не знают. Выяснилось, что эту опцию приложение приобрело совсем недавно. С ее помощью пользователям будет проще соблюдать пунктуальность. Google Maps может напоминать о важных встречах и событиях.