Ученые представили новые компактные и гибкие литий-ионные аккумуляторы

Ученые Далянского университета задались вопросом: как сделать аккумуляторы для электронных устройств, чтобы они могли выдерживать большие нагрузки и при этом были достаточно компактными.

Используемые ныне литий-ионные батареи, перестали удовлетворять производителей электроники и пользователей прежде всего из-за своего внушительного размера и массы. Они не способны выдерживать высокие температуры при большой нагрузке и часто выходят из строя. Китайским специалистам удалось разработать аккумулятор, отвечающий современным требованиям.

Прежде всего, новая батарея отличается от своих предшественников небольшими размерами и гибкостью. Она обладает большим запасом прочности – 3300 циклов подзарядки в пределах емкости при стандартной температуре. В отдельных случаях она способна функционировать при температуре в 100 градусов Цельсия. Из-за своей компактности и износостойкости аккумулятор сможет широко применяться в создании новых моделей умной электроники.