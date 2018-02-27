Смартфон TCL T700X будет представлен без фронтальной камеры и с дисплеем HD+

Не так давно в сертификационном центре появилась информация насчёт смартфона, в котором не будет фронтальной камеры. Технические характеристики и решения, совмещённые в этом гаджете, смогли удивить пользователей.

Разработчикам удалось объяснить, почему же они выбрали именно такие скромные характеристики. Первое и самое главное – смартфон бюджетный. Именно поэтому огромной производительности от устройства и не ждут. Как заявили в компании, дисплей будет с соотношением сторон 18:9, HD+, а гаджет получит 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Известно, что поддержка microSD не предусмотрена. Батарея объёмом 3860 мАч сможет обеспечить смартфону стабильную работу без нужды в подзарядке на протяжении дня.

Дизайн устройства сравнивают с Huawei и Sony, так как есть схожие черты, но в целом, люди отметили, что внешний вид не заезженный. Клавиши регулировки громкости вынесены направо, а кнопка блокировки находится слева. Пользователи удостоверились, что смартфон будет представлен с одной камерой в 5 МП, которая не сможет похвастаться чудными снимками.